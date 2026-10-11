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Karaman'da elma bolluğu fiyatları düşürdü, üreticiler zorlanıyor

Karaman'da beklenenin üzerinde rekolte, sezon başında dalında 20-25 liraya satılan elmayı 10 liraya, ıskarta elmayı 3-5 liraya geriletti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karaman'da elma bolluğu fiyatları düşürdü, üreticiler zorlanıyor

Karaman'da elma hasadı ve fiyat dalgalanması

Karaman'da eylül ayı başında başlayan yazlık elma hasadı, kışlık elmaların da devreye girmesiyle devam ederken yüksek rekolte beklentisi piyasada fiyat baskısı oluşturdu. Sezon başında dalında 20-25 liraya alıcı bulan elma, kalitesine göre şu anda 10 liraya kadar geriledi.

Rekolte ve fiyat gelişmeleri:

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, sezon başında üretimin 700-750 bin ton olarak tahmin edildiğini ancak rekoltenin 800 bin tonun üzerine çıkabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Geçen yıl kentte yaşanan don nedeniyle üretimde yaklaşık %90 kayıp yaşanmıştı; bu yıl ise üretimde bolluk söz konusu.

Artan arzın piyasaya etkisiyle taze tüketime uygun elmanın fiyatında belirgin düşüş gözleniyor. Bayram'ın verdiği örneğe göre, sezon başında dalında 20-25 lira aralığında alıcı bulan meyvenin fiyatı, kaliteye göre 10 liraya kadar inmiş durumda.

Iskarta elmanın durumu ve üreticinin gelir kaynağı:

Meyve suyu ve işlenmiş ürünlerde kullanılan ıskarta elmanın fiyatı da sert biçimde düştü. Bayram, ıskarta elmanın üreticiler için önemli bir gelir kalemi olduğunu, hasat sırasında ayrılan bu ürünlerin üretim ve işçilik masraflarını karşılamada katkı sağladığını belirtti.

Somut rakamlarla ifade edilirse, ıskarta elma 2024'te 7-8 lira bandında, 2025'te 9-10 lira civarındayken bu yıl fiyatlar 4-5 liraya kadar geriledi; bazı dönemlerde ise 3 liraya kadar düştüğü kaydedildi. Bu durum üreticilerin gelirlerini doğrudan etkiliyor.

Üreticiler yüksek rekoltenin taze satış fiyatlarını aşağı çektiğini, ıskarta gelirlerinin azalmasının ise toplam gelir üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Hasat devam ederken satış kanallarındaki talep ve lojistik maliyetler üreticinin eline geçen fiyatı belirlemeye devam edecek.

Karaman'da verimdeki bu artışın sürdürülebilir gelirlere dönüşmesi için piyasa düzenlemeleri, alım garantileri veya işleme altyapısının güçlendirilmesi gibi tedbirlerin gündeme gelmesi gerektiği ifade ediliyor.

KARAMAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET BAYRAM AÇIKLAMA YAPTI

KARAMAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET BAYRAM AÇIKLAMA YAPTI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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