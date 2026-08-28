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Karaman'da geniş çaplı denetim bilançosu: 9 aranan yakalandı, 6 tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün 17-28 Ağustos 2026 denetimlerinde 3 bin 41 kişinin GBT sorgulaması yapıldı; 9 aranan yakalandı, 6'sı tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da geniş çaplı denetim bilançosu: 9 aranan yakalandı, 6 tutuklandı

Karaman'da huzur ve güven için kapsamlı denetim

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla 17-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hem asayiş hem de trafik alanında yoğunlaştı.

Operasyon ve gözaltılar:

Denetimler sırasında 3 bin 41 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimleri ve ele geçirilenler:

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 61 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 64 sürücüye ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 19 sürücüye yasal işlem uygulandı. Çalışmalar kapsamında 195 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Denetimler sırasında ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kesici alet, 2 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 105 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin gece gündüz, kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

KARAMAN&#039;DA POLİSİN YAPTIĞI ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 9 KİŞİ...

KARAMAN'DA POLİSİN YAPTIĞI ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARINDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 9 KİŞİ YAKALANIRKEN, 6’SI TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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