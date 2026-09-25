Karaman'da gıda güvenliğini hedef alan operasyonda çok sayıda etiketsiz ürün ele geçirildi

Gıda Güvenliği-1 Operasyonu:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin getirildiği ve satışının yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan planlı denetim kapsamında 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeki bir minibüs durdurularak arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Minibüste, halk sağlığını riske atabileceği değerlendirilen çeşitli gıda maddeleri bulundu. Ekipler tarafından ele geçirilen ürünler arasında 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal ve 4 paket bitkisel karışımlı macun ile çeşitli diğer gıda ürünleri yer aldı. Ürünün bulunduğu minibüsü M.G. kullanıyordu.

inceleme ve soruşturma:

Ele geçirilen maddeler, mevzuat uygunluğunun ve içeriklerinin belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, alınan numunelerin laboratuvar incelemelerine gönderildiğini ve sonuçlara göre yasal sürecin işletileceğini bildirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "GIDA GÜVENLİĞİ-1 OPERASYONU" KAPSAMINDA, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ.