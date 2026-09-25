Dolar 48,9533 +0,01%
Euro 55,8150 +0,26%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.810,03 +0,67%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Karaman'da gıda güvenliğini hedef alan operasyonda çok sayıda etiketsiz ürün ele geçirildi

Karaman'da düzenlenen Gıda Güvenliği-1 Operasyonu'nda polis, etiketsiz ve bandrolsüz incir, kayısı, yağ ve bal gibi çok sayıda gıda ürünü ele geçirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 19:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da gıda güvenliğini hedef alan operasyonda çok sayıda etiketsiz ürün ele geçirildi

Gıda Güvenliği-1 Operasyonu:

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin getirildiği ve satışının yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan planlı denetim kapsamında 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeki bir minibüs durdurularak arama gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Minibüste, halk sağlığını riske atabileceği değerlendirilen çeşitli gıda maddeleri bulundu. Ekipler tarafından ele geçirilen ürünler arasında 220 kilogram etiketsiz ve bandrolsüz dökme incir, 20 kilogram kuru kayısı, 10 litre bitkisel karışımlı yağ, 135 litre zeytinyağı, 31 kilogram bal ve 4 paket bitkisel karışımlı macun ile çeşitli diğer gıda ürünleri yer aldı. Ürünün bulunduğu minibüsü M.G. kullanıyordu.

inceleme ve soruşturma:

Ele geçirilen maddeler, mevzuat uygunluğunun ve içeriklerinin belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, alınan numunelerin laboratuvar incelemelerine gönderildiğini ve sonuçlara göre yasal sürecin işletileceğini bildirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;GIDA GÜVENLİĞİ-1 OPERASYONU&quot; KAPSAMINDA, HALK...

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "GIDA GÜVENLİĞİ-1 OPERASYONU" KAPSAMINDA, HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLEN ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı
images

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı
images

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı