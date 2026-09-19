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Karaman'da jandarma uygulaması sonucu 20 bin hap ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Karaman'da 11-18 Eylül 2026 tarihli denetimlerde 20 bin sentetik ecza hap ve 8 kilo 150 gram esrar ele geçirildi; 37 yakalama, 7 tutuklama.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da jandarma uygulaması sonucu 20 bin hap ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Karaman'da jandarma denetimleri kapsamında büyük uyuşturucu operasyonu

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla 11-18 Eylül 2026 tarihleri arasında kapsamlı asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamalarda ve uygulamalarda hem sokak güvenliğine hem de suç şebekelerine yönelik çalışmalar ön plana çıktı.

denetim ve arama çalışmaları:

Denetimler sırasında toplam 12 bin 461 şahıs ile 5 bin 334 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden adli makamlara sevk edilenlerin 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeler:

Denetimler sırasında yapılan detaylı aramalarda, 20 bin adet sentetik ecza hap ve 8 kilo 150 gram esrar ile birlikte kenevir bitkisi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve delillere ilişkin işlemler ise jandarma tarafından titizlikle sürdürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Operasyonun hem sokak düzeyinde riskleri azaltmaya hem de suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik planlı çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi. Soruşturma ve adli süreçlere ilişkin gelişmeler ilgili birimlerce takip edilmeye devam ediyor.

KARAMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİM VE UYGULAMALARDA 20 BİN ADET SENTETİK...

KARAMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİM VE UYGULAMALARDA 20 BİN ADET SENTETİK ECZA HAP İLE 8 KİLO 150 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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