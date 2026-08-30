Karaman’da jandarma uygulamasında 34 arama, 3 tutuklama

karaman'da jandarma ekiplerinin haftalık denetimleri

Karaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulamalarında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütüldü. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile asayiş ekiplerinin ortak faaliyetleri sonucu çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şahıslardan 34 kişi yakalandı; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

uygulamanın kapsamı ve sorgulama verileri:

Denetimler kapsamında toplam 18 bin 40 şahıs ile 6 bin 535 araç sorgulandı. Trafik ve asayiş denetimlerinin yanı sıra narkotik olayları ve aranan şahısların tespitine yönelik yürütülen faaliyetlerde JASAT ekiplerinin rolü ön plana çıktı. Yakalanan şahısların sevk ve adli süreci titizlikle gerçekleştirildi.

ele geçirilen materyaller ve yürütülen çalışmalar:

Uygulamalar sırasında farklı suç alanlarına ilişkin çok sayıda materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 26 kök kenevir bitkisi, 160 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre etil alkol, 39 litre kaçak el yapımı içki, ayrıca hilti, jeneratör, el dedektörü, karot makinesi, yer altı gözlem kamerası ve muhtelif kazı malzemeleri bulunuyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER.