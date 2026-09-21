Karaman'da kapsamlı denetim: aranan 12 kişiden 11'i cezaevine gönderildi

Karaman'da bir haftalık uygulamanın özeti

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Eylül tarihlerinde Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 3 bin 33 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucu çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 12 kişi yakalandı; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimlerinin sonuçları:

Trafik ekiplerinin denetimlerinde sürücülere yönelik işlemler dikkat çekti. Denetimlerde 84 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 42 sürücüye kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan ve 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Sonuç olarak 154 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler ve operasyonun kapsamı:

Denetimler sırasında çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği, 3 kesici ve delici alet bulundu. Uyuşturucu ve ilgili maddeler kapsamında ise 16 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 39 içimlik emdirilmiş bonzai, 2 gram esrar, 449 sentetik ecza, 6 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 6 litre el yapımı alkol, 47 litre etil alkol ve 1 hassas terazi de bulundu.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KARAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ASAYİŞ, NARKOTİK VE TRAFİK DENETİMLERİNDE, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 12 KİŞİ YAKALANDI.