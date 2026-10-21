Dolar 49,5991 +0,03%
Euro 55,6990 -0,02%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.611,09 +0,08%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 109,32 +0,49%
--°

Karaman'da kavşakta çarpışan araçlar: genç motosiklet sürücüsü hastanede

Karaman Hürriyet Mahallesi'nde kavşakta otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı; ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kavşakta çarpışan araçlar: genç motosiklet sürücüsü hastanede

karaman'da kavşakta çarpışma

Kararaman Hürriyet Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kazanın detayları:

Kazada, Ş.C. (17) idaresindeki 70 ACV 978 plakalı motosiklet ile M.K.Ü. yönetimindeki 70 BF 758 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve trafik güvenliği:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Kavşaklarda meydana gelen benzer kazalar, özellikle genç sürücüler ve karmaşık trafik akışının bulunduğu noktalarda risk oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin hız kontrollerine uyması ve kavşaklarda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Olayla ilgili soruşturma tamamlandığında, kazanın oluş şekline ilişkin daha fazla ayrıntı kamuoyuyla paylaşılacak.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama
images

Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı
images

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı
images

Kızıltepe'de kuyumcu dükkanına gece ateş açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

On gündür kayıp Selman Alkan için baraj çevresinde yoğun arama

Geleceğe nefes: Edremit'te öğrenciler fidan dikti ve hayvanları ziyaret etti

görme engelli sezgin'in motosiklet hayali keşan'da gerçeğe dönüştü

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor