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Karaman'da kavşakta çarpışma: 83 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da Atatürk Bulvarı kavşağında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı; 83 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta çarpışma: 83 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Olayda elektrikli bisiklet sürücüsü devrilen bisikletten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.Ş. yönetimindeki 70 AAN 572 plakalı otomobil ile K.Y. (83) idaresindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yere savruldu.

oluş şekli:

Kazanın ardından devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü çevredekiler tarafından görüldü ve durumu yetkililere bildirildi. Olay yerinde araçların pozisyonu ve çarpışma izleri, görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte ilk değerlendirmeye konu oldu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti. Olay yerindeki ilk sağlık müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın seyriyle ilgili soruşturma sürüyor.

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN 83 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ...

KARAMAN’DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN 83 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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