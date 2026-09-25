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Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Karaman'da 08.30'da kavşakta cipin çarptığı elektrikli bisikletin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı; ekipler müdahale etti, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kazanın oluş şekli:

Karaman'da sabah saat 08.30 civarında Çeltek Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre kavşakta dönüş manevrası yapan elektrikli bisiklete, karşı yönden gelen bir cip çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü yaklaşık 20 metre savrulurken, olay yerinde büyük panik yaşandı. Kaza sonrası seyir akışı polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

yaralının durumu ve ilk müdahale:

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün 15 yaşında olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama henüz paylaşılmadı.

soruşturma ve inceleme çalışmaları:

Cip sürücüsü Özden Ö. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Araç plakası 70 AAG 950 olarak kayda geçti. Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaparken, polis ekipleri de olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin gözlemler ve görgü tanıklarının ifadeleri ile teknik inceleme sonucu belirleneceğini bildirdi.

KARAMAN’DA KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETE CİPİN ÇARPMASI SONUCU 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ...

KARAMAN’DA KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETE CİPİN ÇARPMASI SONUCU 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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