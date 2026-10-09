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Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü A.Ö. yaralandı, hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, otomobili M.A. yönetimindeki 70 ACJ 969 plakalı araç ile motosikleti A.Ö. idaresindeki 70 ACG 565 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü A.Ö. yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi ve konuya ilişkin tahkikat başlatıldı.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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