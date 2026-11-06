Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Karaman’da Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FT 758 plakalı otomobil ile Y.O. (23) idaresindeki 70 ACA 415 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.O., yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Y.O., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; olayla ilgili olarak güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.