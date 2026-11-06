Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi'ndeki Profesör Doktor Halil Cin Caddesi kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; sürücü Y.O. (23) yaralandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayları:

Karaman’da Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 FT 758 plakalı otomobil ile Y.O. (23) idaresindeki 70 ACA 415 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.O., yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Y.O., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; olayla ilgili olarak güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'daki saldırıda başından vurulan kadın yoğun bakımda
images

Esenyurt'ta araç kontrolüyle başlayan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silahl...
images

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti
images

İmalathanede 973 litre sahte alkol ele geçirildi; Fatsa'da soruşturma sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Iğdır'da yüksek zirveler erken kış örtüsüyle beyaza büründü

Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

Elazığ’da tel kırma kursuyla geleneksel el sanatları yeni kuşağa aktarılacak

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi