Karaman'da kavşakta çarpma sonucu 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü 12 gün sonra yaşamını yitirdi

kaza ve ilk müdahale:

Kaza, 25 Eylül 2026 günü saat 08.30 sıralarında Karaman'ın Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan 15 yaşındaki Kadir Akkaya idaresindeki elektrikli bisiklete, Özden Ö. yönetimindeki 70 AAG 950 plakalı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet yaklaşık 20 metre savrulurken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı ilk olarak Karaman'daki hastaneye kaldırıldı.

tedavi süreci ve ölüm:

Duruşunun ağır olması nedeniyle Kadir Akkaya, ileri tedavi için Konya'ya sevk edildi. Konya'da yoğun bakımda tedavi altına alınan Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen geçirdiği 12 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)