Karaman'da kaza: 8 yaşındaki kızın bulunduğu elektrikli bisiklet kamyonun önünde 10 metre sürüklendi

Karaman’ın Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bir kamyon ile 3 tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olayda, bisiklet sürücüsü ile kasada yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki M.G.D. yaralandı.

Kaza ve yaralananlar:

Edinilen bilgilere göre, C.Ü. yönetimindeki 42 FKF 70 plakalı kamyon ile M.D. (51) idaresindeki 70 ACD 166 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrildi ve kamyonun önünde sürüklenerek durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay henüz paylaşılmadı.

Görüntüler ve soruşturma:

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletin ana yolda ilerlediği ve kamyonun tali yoldan ana yola çıktığı anlar görülüyor. Kamyon sürücüsü C.Ü. ise olayı anlatırken, "Yol serbestti, bir anda önüme çıktı. Kaldırımdan aşağı önüme düştü. Motorun nereden geldiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; kazanın oluş şekli, tarafların ifadeleri ve kamera kayıtları esas alınarak tahkikat yürütülüyor.

KARAMAN'DA KAMYONLA ÇARPIŞAN 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAKLAŞIK 10 METRE SÜRÜKLENDİ