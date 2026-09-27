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Karaman'da kaza kameraya yansıdı: elektrikli bisiklet sürücüsü metrelerce havaya savruldu

Karaman'da arkadan çarpan otomobilin etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü metrelerce havaya savrularak servis minibüsünün altına düştü, kaza araç kamerasında.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:28

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kaza kameraya yansıdı: elektrikli bisiklet sürücüsü metrelerce havaya savruldu

kaza anı kamerada:

Karaman’ın Şeyh Edebali Mahallesi 1773. Sokak mevkiinde meydana gelen kazada, 42 AAD 619 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu. Sürücü A.B. (57) yönetimindeki elektrikli bisiklet, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı ve havada taklalar atarak yol kenarında yolcu almak için bekleyen işçi servisinin altına düştü.

Kaza anı, servis aracının araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin bisiklete çarpması, bisikletin savrulması ve sürücünün yere devrilmesi net şekilde görülüyor.

yaralanan sürücünün müdahalesi ve soruşturma:

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazaya ilişkin görüntülerin ve ifadelerin incelendiğini bildiriyor.

KAZA ANI, SERVİS ARACININ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

KAZA ANI, SERVİS ARACININ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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