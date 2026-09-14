Karaman'da lastik patlaması sonucu bariyerlere çarpan otomobilde sürücü yaralandı

Karaman'da bir otomobilin ön lastiğinin patlaması, sürücünün aracın kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasıyla sonuçlandı. Kazada sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza yeri ve gelişmeler:

Kaza, Şeyh Şamil Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 70 ABP 793 plakalı otomobil seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü olay yerinde yaralandı. Görgü tanıklarının ifadeleri kazanın lastik patlaması sonrası başladığını gösteriyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde yapılan ön tespitler ve araçtaki hasar kayıt altına alındı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için tahkikat sürüyor.

KARAMAN'DA LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI.