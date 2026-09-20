Karaman'da mahalle kavgası sonrası 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Olayın ayrıntıları:

Karaman'da akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 41. Sokak civarında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, taraflar arasında daha önceden devam eden bir husumet bulunduğu öne sürüldü.

Kavga sırasında B.U. (15) kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Olayın yaşandığı bölgeye yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Sahaya ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından B.U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin kurumdan yapılan açıklama haberde yer almamaktadır.

Olay yeri inceleme ekipleri kavgaya sahne olan bölgede delil toplama çalışması yürüttü. Polis ekipleri ise olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Görgü tanıkları ve güvenlik güçlerinin ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada, kavganın çıkış nedeni ve olay anındaki ayrıntıların tespit edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, olayın aydınlatılması için delillerin titizlikle incelendiğini bildirdi.

KARAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANARAK YARALANDI.