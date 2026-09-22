Karaman'da manevra yaparken düşen elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'da, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak düşen elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Saim Başaran (60), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, 6 gün önce Yeni Mahalle Mara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başaran'ın sürdüğü elektrikli bisiklet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için yapılan manevra sırasında devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Başaran ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi süreci ve ölüm:

Başaran, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, ağır yaralanmasının ardından verdiği yaşam mücadelesini 6 gün sonra kaybetti. Ölüm haberinin aileye bildirildiği öğrenildi.

Kamera görüntüleri:

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için yaptığı manevranın ardından kontrolünü kaybedip yol ortasına devrildiği anlar yer alıyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili kayıtları incelemeye aldı.

KARAMAN’DA ÖNÜNE ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIĞI SIRADA ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 60 YAŞINDAKİ MEHMET SAİM BAŞARAN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.