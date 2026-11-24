Karaman'da öğretmenler günü etkinlikleri

Karaman’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları yürüyüş, çelenk sunma ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Kutlamalar kapsamında Karaman Öğretmenevi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler Cumhuriyet Parkı’na kadar yürüdü.

Törenin akışı:

Parkta düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kutlama programı Piri Reis Kültür Merkezinde devam etti. Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere plaket verildi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

vali hayrettin çiçek'in vurguları:

Programa katılan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, öğretmenliğin insanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biri olduğunu, mesleğin hem kıymetli hem de zor olduğunu ifade etti. Çiçek, teknolojinin beraberinde getirdiği olumsuzluklar karşısında öğretmenlerin çocuklara dokunuşunun daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Çiçek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenleri rahmetle anarken, emekli öğretmenlere sağlık diledi. Program öğrencilerin şiirleri, müzik konseri ve halk oyunları gösterileriyle sürdü; resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile birlikte il protokolü ve öğretmenler katıldı.

ÖĞRENCİLERİN ŞİİR OKUDUĞU PROGRAMDA MÜZİK KONSERİ VE HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ YAPILDI.