Karaman'da ölü bulunan çiftin küçük kızının yardım çağrısı ortaya çıktı

Olayın seyri:

Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 3. katındaki dairede dün saat 14.30 sıralarında ölü bulunan çiftin kimlikleri, Namık Özcan (53) ve Fatma Özcan (45) olarak açıklandı. Olay, çocukların ihbarı üzerine eve gelen ekiplerin müdahalesiyle ortaya çıktı. Çiftin üç çocuğu olduğu öğrenildi ve ilk tespitler soruşturmanın sürdüğünü gösteriyor.

AFAD müdahalesi ve temizlik çalışması:

Dairede kimyasal madde şüphesi bulunan bir not tespit edilmesi üzerine AFAD ekipleri olay yerine çağrıldı. AFAD personeli özel koruyucu kıyafetlerle binaya girerek inceleme ve temizlik çalışması başlattı. Cenazelerin evden çıkarılmasının ardından, ekipler olası risklere karşı dairede dezenfeksiyon ve güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Küçük kızın yardım çağrısı:

Gelen bilgilere göre, çiftin küçük kızı olay günü öğle arası okuldan çıktıktan sonra annesine ulaşamayınca, annesinin yaklaşık iki hafta önce ayrıldığı iş yerine giderek yardım istedi. İş yerinde bulunan İsa İçel, çocuğun ağlayarak geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Okuldan gelen kız çocuğu annesine ulaşamadığı için ağlayarak bizim buraya geldi. Annesi 2 hafta öncesine kadar burada çalışıyordu. Çocuğun karnını doyurduk ve okuluna tekrar gönderdik. Daha sonra annesine ulaşmak için aradık, biz de ulaşamadık. Sonra polis ekipleri geldi ve olayı öğrendik.'

Olayla ilgili savcılık ve emniyet birimlerince soruşturma devam ediyor. AFAD ve polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından, resmi açıklamalar ve otopsi sonuçları bekleniyor.

KARAMAN’DA EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARI KOCANIN CENAZELERİNİN ÇIKARILMASININ ARDINDAN AFAD EKİPLERİ, KİMYASAL MADDE ŞÜPHESİ BULUNAN DAİREDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.