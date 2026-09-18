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Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

Karaman'da 1881. Sokak'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

Karaman'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'ın Gevher Hatun Mahallesi 1881. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayda can kaybı bildirilmezken, yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kaza yeri ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 AAG 514 plakalı otomobil ile Y.G. (16) yönetimindeki 70 ADC 834 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü Y.G. yola düştü.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Emniyet birimleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

KARAMAN'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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