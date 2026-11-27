Karaman'da giriş katında yangın

Karaman'ın Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve etkilenen kişi:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi'ye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri dairede inceleme yaparken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam ediyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KARAMAN’DA 3 KATLI APARTMANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ. EVDEN YÜKSELEN DUMANLARI FARK EDEN VATANDAŞLARIN İHBARIYLA ADRESE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.