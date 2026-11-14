Karaman'da sönen kıvılcım: köy evi hasar gördü

Olayın gelişimi

Karaman'ın merkeze bağlı Yollarsbaşı köyünde akşam saatlerinde bir müstakil evde sobadan çıktığı değerlendirilen yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve hasar:

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA MÜSTAKİL BİR EVDE SOBADAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMAZKEN EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.