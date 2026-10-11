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Karaman'da tali yol çıkışıyla çarpışma: elektrikli bisiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi

Karaman Hamidiye Mahallesi'nde tali yoldan ana yola çıkan kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da tali yol çıkışıyla çarpışma: elektrikli bisiklet yaklaşık 10 metre sürüklendi

Karaman'da kazada üç tekerlekli elektrikli bisiklet kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan kamyon ile yolda ilerleyen 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet, kamyonun önünde yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kaza ve yaralananlar:

Kazaya karışan araçlar arasında 42 FKF 70 plakalı kamyonun sürücüsü C.Ü. ile 70 ACD 166 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti kullanan M.D. (51) bulunuyordu. Bisikletin kasasında yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu M.G.D. ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; ardından her iki yaralı da Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüler ve sürücünün ifadesi:

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri, bisikletin ana yolda ilerlerken kamyonun tali yoldan ana yola çıktığını kaydetti. Kamyon sürücüsü C.Ü., ifadesinde "Yol serbestti, bir anda önüme çıktı. Kaldırımdan aşağı önüme düştü. Motorun nereden geldiğini bilmiyorum" dedi. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi: 2 yaralı

Kamyonla çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet 10 metre sürüklendi: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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