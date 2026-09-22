Karaman'da tek başına yaşayan 86 yaşındaki kadın dairesinde ölü bulundu

Olayın gerçekleştiği adres:

Karaman'ın Alişahane Mahallesi 172. Sokak adresindeki 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Sultan Şimşek (86) evinde ölü bulundu. Yakınlarının bir süredir kendisine ulaşamaması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar ve müdahale:

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daireye girdiklerinde yaptıkları ilk kontrolde Sultan Şimşek'in yaşamını yitirmiş olduğunu tespit etti. Olay yerinde görevli ekipler müdahale ve güvenlik çalışması gerçekleştirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay yerinde, cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir inceleme yapıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Şimşek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, ilk değerlendirmelere göre Şimşek'in yaklaşık üç gün önce hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi sonuçları bekleniyor.

Güvenlik ve adli birimlerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında soruşturma sürüyor; yetkililer, elde edilen bulgulara göre ilerleyen süreçte ek açıklama yapabileceğini bildirdi.

KARAMAN’DA YALNIZ YAŞAYAN 86 YAŞINDAKİ KADIN, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.