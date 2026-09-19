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Karaman’da ters yön ve kasksızlık 16 yaşındaki sürücüye 12 bin 500 lira maliyetli oldu

Karaman'da ters yönde giden ve kasksız yakalanan 16 yaşındaki sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 12 bin 500 lira idari para cezası verildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman’da ters yön ve kasksızlık 16 yaşındaki sürücüye 12 bin 500 lira maliyetli oldu

Karaman'da trafik denetiminde kural ihlali yapan sürücüye ceza

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin Abbas Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi'nde yaptığı denetimde, Y.E. (16) idaresindeki 70 ACD 988 plakalı motosikletin ters yönde seyrettiği ve sürücünün kask takmadığı tespit edildi.

denetimin ayrıntıları:

Ekipler tarafından durdurulan motosiklet üzerinde yapılan kontrolde sürücünün 16 yaşında olduğu ve birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Olay, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin rutin denetimi sırasında kayda geçti.

uygulanan cezalar:

Yapılan inceleme sonucu, kask takmamak ve ters yönde seyretmek başta olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle sürücüye toplam 12 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ceza işlemleri yetkili birimler tarafından gerçekleştirildi.

İşlem trafik denetimleri kapsamında kayıt altına alındı ve konuyla ilgili prosedürler uygulandı.

KARAMAN’DA TRAFİK POLİSLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE TERS YÖNDE SEYREDEN VE KASK TAKMAYAN 16...

KARAMAN’DA TRAFİK POLİSLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMDE TERS YÖNDE SEYREDEN VE KASK TAKMAYAN 16 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 12 BİN 500 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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