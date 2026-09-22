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Karaman’da ters yönden gelen kamyonet motokuryeyi devirdi: 1 yaralı

Karaman’da patates yüklü kamyonetle motokuryenin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; kamyonet sürücüsünde 2.04 promil alkol tespit edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman’da ters yönden gelen kamyonet motokuryeyi devirdi: 1 yaralı

Karaman’da motokurye ile kamyonet çarpıştı

Karaman'da patates yüklü bir kamyonet ile motokuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 33 NT 492 plakalı patates yüklü kamyonet ile Murat G. (21) yönetimindeki 70 FH 440 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve görgü tanıkları:

Kazayı gören vatandaşlar, motosikletin seyir halindeyken kamyonetin ters yönden geldiğini ve bu nedenle çarpışmanın gerçekleştiğini belirtti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motokurye, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi ve uygulanan cezalar:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü T.D.'nin yapılan alkol testinde 2.04 promil ölçüldü. Sürücüye alkollü ve ters yönde araç kullanmaktan toplam 35 bin lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman&#039;da patates yüklü kamyonetle motokurye çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da patates yüklü kamyonetle motokurye çarpıştı: 1 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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