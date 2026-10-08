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Karaman’da trafik ışığında duran motosiklete arkadan çarpan sürücü kazaya neden oldu: polis yaralandı

Karaman'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpan otomobil sonucu bir polis memuru hafif yaralandı; kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman’da trafik ışığında duran motosiklete arkadan çarpan sürücü kazaya neden oldu: polis yaralandı

Karaman’da trafik ışığında duran motosiklete arkadan çarpan sürücü kazaya neden oldu

Karaman'da Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yaşanan kazada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki 34 NUT 324 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.Ş. yönetimindeki 70 ACU 585 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve üzerindeki polis memuru K.Ş. yere düşerek yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındığı bildirildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı; görüntülerde kırmızı ışıkta duran motosiklete otomobilin arkadan çarpması ve çarpma sonucu motosikletin devrilmesi açık şekilde görülüyor.

Trafik ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, olayda ihmali bulunan tarafların tespiti ve kazanın oluş şeklinin netleştirilmesi için incelemelerini sürdürüyor.

KARAMAN&#039;DA OTOMOBİLİN KIRMIZI IŞIKTA DURAN MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

KARAMAN'DA OTOMOBİLİN KIRMIZI IŞIKTA DURAN MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 POLİS MEMURU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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