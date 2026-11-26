Karaman'da vinçle taşınan nöbetçi kulübesi düştü

Karaman'da vinçle taşınan konteyner nöbetçi kulübesinin halattan kurtularak düşmesi sonucu üzerinde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Valide Sultan Mahallesi'ndeki BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, M.U. tarafından kullanılan vinçle konteyner nöbetçi kulübesi kaldırılarak başka bir noktaya taşınmak istendi. Taşıma sırasında kulübenin halattan kurtulmasıyla birlikte yapı yere düştü ve üzerinde bulunan E.D., yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine çakıldı.

Kazanın ardından çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan E.D., olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı incelemek üzere polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye geldi; ekipler çevrede çalışma yürüttü. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ve güvenlik birimleri kazanın boyutlarını kayıt altına aldı.

Olayla ilgili ilk tespitlere göre, ağır yaralanan E.D.'nin M.U.'ya yardım etmek amacıyla olay sırasında kulübenin üzerinde bulunduğu ileri sürüldü. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme ve tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Karaman’da vinçle taşınan nöbetçi kulübesi düştü: 1 ağır yaralı