Karaman’da tırın arkadan çarptığı otomobilde 3 kişi yaralandı

Karaman Üniversitesi Mahallesi sınırları içindeki İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidine yaklaşırken yavaşlayan otomobile arkadan çarpan tırın çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, yaya geçidine geldiği sırada hızını azaltan 42 DUR 50 plakalı Seat marka otomobile, aynı yönde ilerleyen ve U.G. yönetimindeki 03 AJP 165 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Müdahale ve trafik akışı:

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İbrahim Öktem Bulvarı'ndaki trafik bir süre kontrollü olarak verildi; ekiplerin incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Soruşturma kapsamında kaza mekânında yapılan incelemeler ve tarafların ifadeleri değerlendiriliyor.

KARAMAN’DA YAYA GEÇİDİNE YAKLAŞIRKEN YAVAŞLAYAN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPAN TIR, 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLDU.