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Karaman'da Zengen-Gülkaya yolunda ölümcül kafa kafaya çarpışma: iki ölü, beş yaralı

Karaman'ın Zengen-Gülkaya yolunda akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da Zengen-Gülkaya yolunda ölümcül kafa kafaya çarpışma: iki ölü, beş yaralı

kaza ve müdahale:

Karaman merkezine bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda 70 ADE 110 plakalı Peugeot marka aracı Hasan Ali T. (25) kullanırken, karşı yönden gelen 42 BET 520 plakalı Volkswagen marka aracın sürücüsü Ali Koraşoğlu (63) idi.

Kazada ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

ölü ve yaralıların durumu:

Kaza sonucunda 42 BET 520 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananlar arasında sürücü Hasan Ali T. ile yolcular Dudu K. (61), Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) bulunuyor.

Sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün durumlarının ağır olduğu bildirildi.

araç bulguları ve soruşturma:

Kazaya karışan 42 BET 520 plakalı otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bu bulgu kazayla ilgili incelemelerde dikkate alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin tespitler, olay yerindeki inceleme ve alınacak raporların ardından netlik kazanacak. Jandarma yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Karaman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Karaman’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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