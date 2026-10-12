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Karamanlı'da 10 yaşındaki İbrahim Abaslı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Karamanlı Nimet Güvener İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İbrahim Abaslı, yaklaşık 5 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karamanlı'da 10 yaşındaki İbrahim Abaslı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Karamanlı'da 10 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencisi İbrahim Abaslı (10), yaklaşık 5 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Küçük öğrencinin sağlık durumuna yönelik yürütülen tedavi süreci sonuç vermedi.

olayın seyri:

Karamanlı Nimet Güvener İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan İbrahim Abaslı, yaklaşık beş ay önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi ve eğitim çevresi, çocuğun tedavi sürecini yakından takip etti; sağlık ekipleri müdahalelerde bulundu.

tedavi süreci ve vefat:

Tedavi gördüğü süreç boyunca doktorların müdahaleleri sürdü ancak yapılan tüm çabalara rağmen dün akşam saatlerinde küçük İbrahim hayatını kaybetti. Olay, ilçe sakinleri ve okul çevresinde üzüntüyle karşılandı.

cenaze bilgileri ve toplumsal yankı:

İbrahim Abaslı'nın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Öğretmenleri, arkadaşları ve ilçedeki komşular yas atmosferinde taziyelerini iletti.

Olayla ilgili yetkililerden veya hastaneden ek bir açıklama yapılmadığı öğrenildi; aileye başsağlığı dilekleri iletildi.

İBRAHİM ABASLI

İBRAHİM ABASLI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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