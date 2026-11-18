Vefat haberi ve aileye etkisi:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Emekli Albay Cemil Engin Dikmen, 90 yaşında hayatını kaybetti. Dikmen'in vefatı, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kendisi, Kıbrıs Gazisi merhum Albay Bekir Dikmen'in oğluydu.
Cenaze töreni ve uğurlama:
Dikmen için Karamürsel ilçesi Mürselpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Naaşı top arabasıyla camiye getirildi ve ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, askeri tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye aile, yakınları ve sevenleri katıldı; törende veda görüntüleri ve saygı anları yaşandı.
KOCAELİ’NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE YAŞAYAN EMEKLİ ALBAY CEMİL ENGİN DİKMEN, 90 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. KIBRIS GAZİSİ MERHUM ALBAY BEKİR DİKMEN’İN OĞLU OLAN CEMİL ENGİN DİKMEN, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!