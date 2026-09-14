Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1361 -0,33%
Bist 14.318,81 -1,03%
Altın Gram 6.761,45 -1,89%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,31 +3,54%
--°

Karamürsel'de öfkeyle denize atlayan kadın cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Karamürsel'de çadırda çıkan tartışmanın ardından denize atlayan K.B., çevredekiler ve cankurtaranların müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 09:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karamürsel'de öfkeyle denize atlayan kadın cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Karamürsel'de öfkeyle denize atlayan kadın kurtarıldı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Altınkemer Plajında çadırda arkadaşıyla tartıştıktan sonra öfkeyle denize atlayan ve alkollü olduğu öne sürülen K.B., kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Olayı görenler durumu fark ederek hemen müdahale etti.

olayın gelişimi:

Tartışmanın ardından denize giren kadın, çevredeki vatandaşlar ile sahilde görevli cankurtaranların dikkati sayesinde gözlemlendi. Hemen suya giren cankurtaranlar ve çevredekiler, K.B.'yi sudan çıkararak kıyıya aldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Sudan çıkarılan K.B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından korte alınarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

KOCAELİ&#039;NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE ÇADIRDA ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA ÖFKEYLE DENİZE ATLAYAN VE...

KOCAELİ'NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE ÇADIRDA ARKADAŞIYLA TARTIŞTIKTAN SONRA ÖFKEYLE DENİZE ATLAYAN VE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN, KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra'da trafik uygulamalarını bildiren haberleşme ağı üzerinde 10 gözaltı
images

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi
images

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı
images

Ağustos operasyonlarında Tekirdağ'da silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Özel eğitimde bütüncül destek ve uygulamalı becerilere vurgu

Tuva Atasever ankaralı öğrencilere uzay görevi deneyimlerini anlattı

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi