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Karamürsel'de toplu taşımada rota değişikliği: 13 hat yeni depodan kalkacak

Karamürsel'de yeni toplu taşıma depolama alanının açılmasıyla 13 hattın güzergahı yeniden düzenlendi; değişiklik 16 Kasım Pazartesi uygulanacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karamürsel'de toplu taşımada rota değişikliği: 13 hat yeni depodan kalkacak

Karamürsel'de toplu taşımada rota değişikliği

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karamürsel Yeni Toplu Taşıma Depolama Alanının hizmete alınmasıyla birlikte ilçedeki toplu taşıma hatlarının bazı güzergahlarında düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme kapsamında toplam 13 hattın çıkış noktası ve güzergahı yeniden belirlendi.

değişiklikten etkilenen hatlar:

Güzergahı değişen hatlar arasında KM22, KM23, KM77, 763, 764, 766, 772, 781, 782, 783, 793, 794 ve 797 numaralı hatlar yer alıyor. Bu hatlar, 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeni depolama alanından hareket edecek.

yolcu ve durak düzenlemesi:

Söz konusu hatlar, uygulamanın başlamasıyla birlikte 4 Temmuz Mahallesi 116. Sokak adresinde hizmete alınan yeni depolama alanından kalkacak. Eski depolama alanını kullanan yolcular ise Karamürsel merkezinde, Karamürsel Kent Meydanı önünde oluşturulan yeni duraktan iniş ve biniş yapabilecek.

Belediye tarafından yapılan düzenleme, hatların yeni depoya entegrasyonunu ve durak düzeninin tutarlılığını hedefliyor. Yolcuların 16 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren güncellenen güzergah ve durak bilgilerine göre hareket etmeleri öneriliyor.

KOCAELİ&#039;NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE YENİ TOPLU TAŞIMA DEPOLAMA ALANININ HİZMETE GİRMESİYLE BİRLİKTE...

KOCAELİ'NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE YENİ TOPLU TAŞIMA DEPOLAMA ALANININ HİZMETE GİRMESİYLE BİRLİKTE 13 HATTIN GÜZERGAHINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ. YENİ GÜZERGAHLAR 16 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ UYGULANMAYA BAŞLANACAK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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