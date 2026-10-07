Karaoğlanlı'da imeceyle 50 yıllık ramazan yufkası geleneği sürüyor

Gelenek ve hazırlıklar:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde 60 ile 80 yaşları arasında 11 kadın, annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri Ramazan yufkası geleneğini imece usulüyle sürdürüyor. Her yıl aynı evin bahçesinde, odun ateşinin başında buluşan kadınlar, yaklaşık 50 yıldır devam eden uygulamayı kış hazırlıkları kapsamında tekrarlıyor.

Yapım süreci, her yıl sırayla bir kadının temin ettiği malzemelerle başlıyor; hazırlanan hamurlar, parçalara ayrılıp ince yufkalara dönüştürülüyor. Odun ateşinde pişirilen yufkalar Ramazan ayında özellikle sahur sofralarında tüketilmek üzere saklanıyor.

İmeceyle iş bölümü ve pişirme:

Çalışma düzeni, kuşaklardan kalan alışkanlıkları yansıtıyor: aynı anda 6-7 kişi yufka açarken, bir kişi pişirme işini üstleniyor, bir kişi pişen yufkaları özenle üst üste istifliyor. Yorulanlar kenarda bekleyip sırayla yer değiştiriyor; bu ritim hem verimi artırıyor hem de sosyal bağı canlı tutuyor.

Sebiha İnan (62) geleneğin sahur sofralarındaki yerini şöyle özetliyor: "Her yıl Ramazan öncesinde yapmaya çalışıyoruz. Sabah bahçede bir araya geliyoruz ve aramızda iş bölümünü yapıp hazırlanan hamurdan parçalara ayırarak yufkaları açmaya başlıyoruz." İnan, kışlık hazırlıkların büyük bölümünü tamamladıklarını, biber ve domates kurutarak, tarhana yaparak sürdüklerini ekliyor.

Gelecek kaygısı ve nesiller arası kopuş:

Geleneği yaşatan kadınlar, en büyük endişelerinin verdikleri emeğin kendilerinden sonra sürdürülmemesi olduğunu belirtiyor. İnan, çocukluğundan beri annesiyle birlikte yufka açtığını, şimdi ise evlerin en büyüklerinin bu işi üstlendiğini aktarıyor: "Ama sonraki nesil çalışmalarımıza katılmıyor, katılamıyor. İş güç derdi, çocukların okul durumları, yaşantılar değişti, bazı geleneklerimiz de kaybolmaya yüz tutuyor maalesef."

Karaoğlanlı'da 11 kadının sürdürdüğü bu uygulama, yalnızca kışlık yiyecek hazırlığı değil; aynı zamanda mahalle kültürünün, imecenin ve kadın dayanışmasının somut bir örneğini oluşturuyor. Kadınların dileği, bu tür geleneklerin nasıl aktarılacağı konusunda toplumsal farkındalığın artması ve genç kuşakların sürece dahil edilmesi yönünde.

Karaoğlanlı’da 50 yıllık Ramazan yufkası geleneği son nesille ayakta