Karaoğlanlı'da odun ateşinde 50 yıllık ramazan yufkası geleneği gelecek kaygısıyla sürüyor

Karaoğlanlı'da imeceyle yaşatılan ramazan geleneği

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde 60-80 yaş arasındaki 11 kadın, annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri Ramazan yufkası açma geleneğini imece usulüyle sürdürüyor. Her yıl aynı evin bahçesinde, odun ateşi başında bir araya gelen kadınlar, yaklaşık 50 yıldır devam eden uygulamayı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor ve elde ettikleri yufkaları Ramazan boyunca özellikle sahur sofraları için saklıyor.

İş bölümü ve hazırlık süreci:

Kış ayları öncesinde başlayan hazırlıklar, mahalledeki ev hanımlarının sırayla temin ettiği malzemelerle başlıyor. Hazırlanan hamurlar parçalara ayrılıyor; aynı anda 6-7 kadın yufka açarken bir kişi odun ateşinde pişirme işini üstleniyor ve bir diğeri pişirilen yufkaları özenle üst üste istifliyor. Yorulanlar sırayla kenara çekilip dinleniyor, bekleyen kişi ile yer değiştiriliyor. Yapılan yufkalar, kış hazırlıklarının bir parçası olarak biber ve domates kurutma, şişeleme ve tarhana yapımı gibi çalışmaların tamamlayıcısı niteliğinde saklanıyor.

Gelecek kaygısı ve mahalle kültürünün korunması:

İmeceyi sürdürenlerden 62 yaşındaki Sebiha İnan, geleneği her yıl yaşatmaya çalıştıklarını ve hazırlık sürecinin toplumsal bir boyutu olduğunu vurguluyor. İnan, çocukluğundan beri annesiyle beraber yufka açtığını; ancak artık bu çalışmanın esas yükünü kendileri çektiğini, genç kuşağın iş, eğitim ve farklı yaşam koşulları nedeniyle etkin olarak katılmadığını belirtiyor. Kadınlar, 'Bizden sonra ramazan yufkası geleneğine ne olacak' diye endişe ediyor ve bu uygulamanın hem kışlık gıda stokları hem de mahalle dayanışması açısından önem taşıdığını ifade ediyorlar.

Karaoğlanlı'daki 11 kadının imeceyle sürdürdüğü yufka geleneği, yöresel mutfak kültürünün somut bir parçası olmasının yanı sıra mahalle bağlarını güçlendiren bir ritüel olarak öne çıkıyor. Ancak genç kuşak katılımı sağlanmadığı sürece geleneğin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar bulunuyor.

60-80 YAŞ ARASINDAKİ 11 KADIN, ANNELERİNDEN VE NİNELERİNDEN ÖĞRENDİKLERİ İMECE USULÜ YUFKA AÇMA GELENEĞİNİ YAŞATIRKEN, KENDİLERİNDEN SONRA BU GELENEĞİ SÜRDÜRECEK KİMSENİN KALMAMASINDAN ENDİŞE EDİYOR