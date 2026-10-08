Karaova'ya yeni buluşma noktası: emekli kafe Mumcular'da açılıyor

Karaova Emekli Kafe hizmete giriyor

Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular Mahallesi'ndeki Mumcular Mustafa Kallem Parkı içinde yeniden düzenlenen Karaova Emekli Kafe, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.30'da yapılacak açılış töreninin ardından hizmete başlayacak. Tesis, Bodrum'un ikinci emekli kafesi olarak bölge sakinlerine yeni bir sosyal buluşma alanı sunuyor.

tesis ve kullanım özellikleri:

Daha önce belediye kafe olarak işletilen alan, yapılan yenileme çalışmalarıyla emekli kafe formatına uygun hale getirildi. Park içinde yer alan yeşil alanlar, süs havuzu ve doğal göletin yanı sıra gölgelikli oturma bölümleri ve dinlenme alanları kafenin öne çıkan unsurları arasında. Kafede çay ocağı bulunacak ve vatandaşların kitap okuyup vakit geçirebileceği bir kitaplık bölümü de yer alacak.

Karaova Emekli Kafe; emekli olan veya olmayan, 7'den 70'e tüm vatandaşların ekonomik ve bütçe dostu şekilde bir araya gelmesine olanak veren, bölge ihtiyaçlarına cevap veren bir buluşma noktası olarak planlandı.

işletme, hazırlık ve açılış detayları:

Tesisin işletmesi Bodrum Belediye A.Ş. tarafından üstlenilecek. Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı peyzaj, zemin düzenleme ve mutfak imalatlarında sona gelindi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kafe halkın kullanımına açılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, açılış törenine tüm vatandaşları davet etti. Açılışa başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye birim müdürleri, personeller ve bölge sakinlerinin katılması bekleniyor. Karaova Emekli Kafe, Pınaraltı Emekli Kafe'nin ardından Mumcular ve Karaova bölgesinde yerel sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyor.

KARAOVA EMEKLİ KAFE HİZMETE AÇILIYOR