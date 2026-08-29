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Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Adıyaman Karapınar Caddesi'nde bir kişi anne ve babasına bıçak çekti; polis müdahale etti, şüpheli ve anne ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir şahsın anne ve babasına bıçak çektiği bildirildi. Olay kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu.

Olayın ayrıntıları:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cadde üzerinde yaşanan tartışma sırasında şahıs cebinden bıçak çıkardı ve anne ile babasına doğru tehditte bulundu. Çevredeki vatandaşların müdahalesi veya görüntü notlarına dair bilgi paylaşılmadı.

Olay esnasında ailenin fertlerinin hayati bir yaralanma yaşamadığı, anne ve babanın yaralanmadığı öğrenildi.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonrası şahıs ile annesi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor ve polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ile tanık beyanlarını değerlendiriyor.

Yetkililer, olayın nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşmadı; soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

ADIYAMAN’DA YAŞANAN BIÇAKLI OLAYDA POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.

ADIYAMAN’DA YAŞANAN BIÇAKLI OLAYDA POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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