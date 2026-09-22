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Karapınar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesi ambulansta yapıldı

Adıyaman Karapınar Caddesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüye ambulansta müdahale edildi; hastaneye gitmeyi reddetti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karapınar caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsünün ilk müdahalesi ambulansta yapıldı

Kaza yerinde durum:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 27 AVE 639 plakalı motosikleti kullanan F.B. ile 02 ABN 393 plakalı otomobilin sürücüsü Z.Y. çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Soruşturma ve sağlık müdahalesi:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, yapılan yönlendirmeye rağmen hastaneye gitmeyi reddetti. Olayın ayrıntıları ve kaza nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; olay yerinde alınan ilk ifadeler ve araçlardaki hasar değerlendirmesi, kaza bağlantılı olası sorumlulukları belirlemek için kayda geçirildi.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET...

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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