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Karapınar'da bahçesine düşen yavru kerkeneze su içirdi, kuş uçtu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bahçesine düşen bitkin yavru kerkenezi bulan Mübah Üngör, kuşa su içirerek yardımcı oldu; kuş uçup gitti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Karapınar'da bahçesine düşen yavru kerkeneze su içirdi, kuş uçtu

Olayın gelişimi:

Konya'nın Karapınar ilçesi Kayalı Mahallesi Lokman Yaylası'nda yaşayan Mübah Üngör, bahçesinde bitkin halde bir kuş olduğunu fark etti. Kuşun ayağa kalkmakta zorlandığını gören Üngör, yanına yaklaştı ve yavru olduğunu tespit etti.

Müdahale ve sonuç:

Hareket etmekte güçlük çeken yavru kerkenezi eline alan Üngör, kuşa nazikçe su içirmeye çalıştı. Bir süre sonra kuş toparlanarak hareketlendi ve kısa süre içinde uçup gözden kayboldu.

KONYA&#039;NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BAHÇESİNE DÜŞEN BİTKİN YAVRU KERKENEZ KUŞU BULAN VATANDAŞ SU...

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BAHÇESİNE DÜŞEN BİTKİN YAVRU KERKENEZ KUŞU BULAN VATANDAŞ SU İÇİRMEYE ÇALIŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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