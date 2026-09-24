Karapınar'da çatı tadilatında güvenlik zafiyeti: işçiler ekipmansız çalıştı

Çatı yenileme çalışmasında güvenlik önlemleri yok:

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen bir çatı yenileme çalışması, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerle iş güvenliği eksikliğini gözler önüne serdi. 4 katlı apartmanın çatısında yürütülen çalışmada, işçilerin belirgin bir düşme önleyici ekipman kullanmadan hareket ettiği görüldü. Kamera kayıtları, işçilerin çatı kenarına kadar ilerleyip, kenarda rahatça dolaştıklarını ortaya koyuyor.

paneller ve kiremitler aşağıya atıldı:

Görüntülerde, sökülen güneş panellerinin çatının kenarından aşağıya atıldığı anlar kayda geçti. Panel atılmadan önce çatı kenarındaki bir işçi aşağıyı kontrol etmek için eğiliyor; daha sonra sökülen panelin aşağı bırakılmasına yardımcı oluyor. Benzer şekilde, mevcut kiremitlerin de herhangi bir yardımcı sistem veya güvenlik bariyeri olmadan çatıdan indirildiği izleniyor.

yüksekte çalışma riskleri ve çıkarımlar:

Yaklaşık dört kat yükseklikteki bu çalışma sırasında işçilerin çatı üzerinde rahatça hareket etmesi ve kenar bölgelerde koruyucu sistem olmadan çalışması dikkat çekiyor. Görüntülerde özellikle bir işçinin çatının en uç noktasına kadar ilerleyip burada çalışması, olası düşme riskini vurguluyor. Bu kayıtlar, benzer çalışmaların daha sıkı denetim ve tedbir gerektirdiğini hatırlatıyor.

İş güvenliğine aldırmadan çatıda canlarını hiçe sayarak çalıştılar