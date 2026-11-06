Karapınar'da dondurulmuş patates tesisine kapsamlı gıda güvenliği denetimi

Denetimin kapsamı:

Konya’nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren dondurulmuş patates üretim tesisinde, Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen resmi kontrol ziyaretinde üretimin tüm aşamaları yerinde incelendi. Denetime, İsmail Filikci ve kontrol görevlileri katıldı.

Ekipler, hammadde kabulünden başlayarak üretim hattı, paketleme, depolama ve sevkiyata kadar geçen süreçleri izlenebilirlik açısından değerlendirdi. Ayrıca ürünlerin muhafaza şartları, etiketleme uygulamaları, personel hijyeni ve kayıt sistemleri ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Uygulama ve tavsiyeler:

Denetimde, tesisin uyguladığı kritik kontrol noktaları çerçevesinde HACCP yaklaşımı gözden geçirilerek hijyen uygulamalarının sürekliliği ve dokümantasyonun eksiksiz tutulması vurgulandı. Ekipler, sıcaklık kontrolü, çapraz kontaminasyon riskleri, personel eğitimleri ve doğru etiketleme uygulamalarına ilişkin önerilerde bulundu.

Denetimlerin hedefi ve önemi:

Gerçekleştirilen kontrollerin amacı, tüketici sağlığını korumak ve üretimde mevzuata uygunluğun sağlanmasıdır. Yetkililer, işletme sorumlularına mevzuata uygun üretimin sürdürülmesi, hijyen kurallarına uyulması ve kayıt sistemlerinin düzenli olarak güncellenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN DONDURULMUŞ PATATES ÜRETİM TESİSİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GIDA GÜVENİLİRLİĞİNE YÖNELİK RESMİ KONTROL VE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.