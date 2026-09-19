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Karapınar'da gazilere saygı: 19 eylül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda

Karapınar'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi; anıta çelenk sunuldu, şiirler okundu ve gazilerin fedakarlıkları vurgulandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Karapınar'da gazilere saygı: 19 eylül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda

Karapınar'da gazilere saygı: 19 eylül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören programı ve katılımcılar:

Tören kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; öğrenciler tarafından Gaziler Günü'ne özel şiirler okundu. Etkinliğe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Yıldızoğlu, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gazilerin fedakarlığı ve toplumsal hafıza:

Programda, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gaziler anılırken, onların fedakarlıkları ve toplum içindeki rolleri ön plana çıkarıldı. Tören, gazilere duyulan saygının genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken bir çerçeve sundu.

Katılımcılar, anma etkinliklerinin hem bireysel minnetin hem de ortak hafızanın korunmasına katkı sağladığını belirtti. Günün sonunda, toplumun farklı kesimlerinden gelenlerin katılımı ile gazilere şükran ifadesi yinelendi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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