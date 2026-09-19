Karapınar'da gazilere saygı: 19 eylül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören programı ve katılımcılar:

Tören kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; öğrenciler tarafından Gaziler Günü'ne özel şiirler okundu. Etkinliğe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Yıldızoğlu, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gazilerin fedakarlığı ve toplumsal hafıza:

Programda, vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden gaziler anılırken, onların fedakarlıkları ve toplum içindeki rolleri ön plana çıkarıldı. Tören, gazilere duyulan saygının genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken bir çerçeve sundu.

Katılımcılar, anma etkinliklerinin hem bireysel minnetin hem de ortak hafızanın korunmasına katkı sağladığını belirtti. Günün sonunda, toplumun farklı kesimlerinden gelenlerin katılımı ile gazilere şükran ifadesi yinelendi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.