Karapınar'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Meteoroloji Caddesi ile Ayırt Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 42 DM 091 plakalı pikap ile D.B. yönetimindeki 42 AB 713 plakalı motosiklet çarpıştı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden edinilen bilgiye göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı; olay yerinde inceleme yapılırken çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.