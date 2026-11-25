kaza ayrıntıları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ayırt Caddesi ile Timur Caddesi kavşağında üç aracın karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.M.K. idaresindeki 42 SR 217 plakalı otomobil, Ayırt Caddesi üzerinde seyir halindeyken kavşağa yaklaşan M.K. yönetimindeki 42 AIK 709 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, Ayırt Caddesi üzerinde duraklama halinde bulunan M.Y. yönetimindeki 42 JC 217 plakalı otomobile çarptı. Olay yerinde maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan üç kişi yaralandı.

yaralılara müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kavşakta meydana gelen çarpışmanın ardından trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak bölgedeki ulaşımı kontrol altına aldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı; polis ekipleri, olayın oluş şekli ve sorumluluğun belirlenmesi için soruşturma yürütüyor.

İHBAR ÜZERİNE KAZA YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.