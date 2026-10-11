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Karapınar'da kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Karapınar'da Ayırt Caddesi ile 131500 Sokak kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı, tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar'da kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza detayları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde Ayırt Caddesi ile 131500 Sokak kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.M.'nin kullandığı 42 BBJ 730 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, E.T. idaresindeki 07 CGG 566 plakalı otomobil 131500 Sokak'tan caddeye çıktığı sırada çarpıştı.

yaralının durumu:

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve yapılan değerlendirmede hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı; olayın oluş şekline ilişkin tahkikat sürüyor.

KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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