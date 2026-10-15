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Karapınar'da öğrenciler için kapsamlı sağlıklı yaşam eğitimi

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, öğrencilere ağız-diş sağlığı, hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, diyabet ve akran zorbalığı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karapınar'da öğrenciler için kapsamlı sağlıklı yaşam eğitimi

Karapınar'da öğrencilerin sağlık bilinci artırılıyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda yürütülen sağlıklı yaşam eğitimleriyle öğrencilerin erken yaşta doğru alışkanlıklar edinmesi amaçlanıyor.

Eğitimin kapsamı:

Program çerçevesinde ağız ve diş sağlığı, okul hijyeni, fiziksel aktivite, obeziteyle mücadele, okulda diyabet ve akran zorbalığı konularına değinildi. Öğrencilere kişisel hijyenin önemi, dengeli beslenme alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamdaki uygulamaları örneklerle aktarıldı.

Hedefler ve yaklaşım:

Çalışmaların temel hedefi, öğrencilerin sağlık bilincini artırmak ve okullarda daha sağlıklı, güvenli bir ortam oluşmasını desteklemektir. Eğitimlerde, koruyucu sağlık uygulamalarının erken yaşta benimsenmesi ve akran ilişkilerinde farkındalık yaratılması üzerinde duruldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve toplumda sağlık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE, İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMLERİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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