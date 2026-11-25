Karapınar'da hasat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2026 tarım sezonu hasatının son aşamalarına gelindi. Karapınar Ziraat Odası yetkilileri ve teknik danışmanlar, tarlalarda yaptıkları incelemelerde şeker pancarı ve mısır üretimindeki güncel durumu paylaştı. Bölgedeki üreticiler, pancarda ilerleme sevinci yaşarken mısırda süregelen nem sorunu karar almayı zorlaştırıyor.

şeker pancarında ilerleme ve lojistik:

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ilçede şeker pancarı hasadının yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığını bildirdi. Üner, hasat edilen pancarların yaklaşık yüzde 50'sinin nakliyelerinin gerçekleştirildiğini ve Karapınar'dan Ereğli Şeker Fabrikası'na günlük ortalama 8-10 bin ton arasında sevkiyat yapıldığını aktardı. Nakliye akışı, pancar arzının fabrikaya ulaşmasını sağlarken lojistik planlamanın önemini ön plana çıkarıyor.

Şeker pancarındaki bu ilerleme, üreticiler açısından gelir akışını olumlu etkilerken taşıma ve depolama kapasitesinin yönetimiyle ilgili ihtiyaçları da gözler önüne seriyor. Üreticiler, fabrika kabul koşulları ve nakliye programlarına göre alım-satım zamanlamasını düzenliyor.

mısırda dane nemi sorunu ve piyasa etkileri:

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise mısırdaki yüksek dane neminin bu yıl ekim döneminden itibaren yaşanan iklim koşularına bağlı olduğunu vurguladı. Soylu, yörede mısır ekili alanların yaklaşık yüzde 50-60'ında hasadın henüz gerçekleştirilemediğini belirtti ve yüksek nemin hasadı önemli ölçüde geciktirdiğini söyledi.

Teknik danışman, meteorolojik beklentilere göre önümüzdeki günlerde olası şiddetli don olaylarının dane neminin düşmesine yardımcı olabileceğini ifade etti. Buna karşın dane nemi