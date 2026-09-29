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Karapınar'da şerit değişimi kaza getirdi: otomobil devrildi, 1 yaralı

Karapınar'da çekici ile otomobilin şerit değişimi sırasında çarpışması sonucu otomobil devrildi, bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karapınar'da şerit değişimi kaza getirdi: otomobil devrildi, 1 yaralı

Karapınar'da şerit değişimi kaza getirdi: otomobil devrildi, 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çekici ile otomobil çarpıştı. Olayda bir kişi yaralanırken, kaza sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Karapınar Ereğli kara yolu ilçe çıkışı mevkiinde gerçekleşti. T.Ö. idaresindeki 27 U 4425 plakalı çekici, Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halindeyken; önünde ilerleyen L.Ü. yönetimindeki 80 AFK 358 plakalı otomobile, otomobilin şerit değiştirmesi sırasında çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. Kaza mahallinde yapılan ilk değerlendirmede otomobilde bulunan bir yolcunun yaralandığı belirlendi.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ve kişi Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili trafik ekipleri tarafından olay yerinde ve deliller üzerinde çalışma yapılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin şerit değişikliklerinde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yaptı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇEKİCİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ÇEKİCİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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