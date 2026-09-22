Karapınar'ın gölleri karavanlı ziyaretçilere ev sahipliği yaptı

Karavanlı gezginler Konya'nın doğal alanlarını tercih etti

Almanya'dan karavanlarıyla Türkiye'yi gezen bir grup turist, Konya'nın Karapınar ilçesindeki dünyaca tanınan doğal alanlar Meke Gölü ve Acıgöl'de kamp kurdu. Ziyaretçiler, bölgenin manzaralarını yakından görme ve kamp deneyimi yaşama fırsatı buldu.

Karapınar'da kamp deneyimi:

Türkiye turu kapsamında Karapınar'a gelen çiftlerden Nina Brau ile eşi Daniel Brau ve diğer çift Charlotte ile Jürgen Barthel, Meke Gölü ve Acıgöl çevresinde karavanlarıyla konakladı. Bölgeyi, Niğde ve Kapadokya ziyaretlerinin ardından gördüklerini ve buranın kendileri için hoş bir değişiklik sunduğunu belirttiler.

Türk mutfağı ve yerel karşılaşmalar:

Konuşmalarında Türkiye'ye yaklaşık 6 hafta önce giriş yaptıklarını söyleyen Daniel Brau, gezilerinin ardından yine yaklaşık 6 hafta sonra ülkeden ayrılacaklarını ifade etti. Turistler, seyahatleri boyunca çok sayıda yöresel lezzeti tatma fırsatı bulduklarını ve özellikle Türk mutfağı'nın çeşitliliğinden etkilendiklerini dile getirdi. Ayrıca Karapınarlı iki genç, kamp yapan turistlere gözleme ikram ederek sıcak bir karşılaşma sağladı.

Bu ziyaret, hem bölgenin doğal değerlerinin tanıtımına katkı sağladı hem de karavanlı gezginlerin Türkiye rotaları arasında Karapınar'ın önemli bir durak olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE’Yİ KARAVANLARIYLA GEZEN ALMAN TURİSTLER, KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNİN DÜNYACA TANINAN DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN MEKE GÖLÜ VE ACIGÖL’DE KAMP YAPTI.